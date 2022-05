Is de coronajeugd een ‘verloren generatie’? Dat zeker niet, maar er zijn wel degelijk zorgen

Het bijzondere levensver­haal van Marie, de tante van Hermann Göring, die Joden hielp vluchten

BEEK - Villa Wylerberg uit 1924 is sinds nu een openbaar toegankelijk museum. In de nieuw ingerichte expositie en in een film van een half uur worden enkele onwaarschijnlijke verhalen verteld over bewoonster Marie Schuster, die het kristalhuis liet bouwen. Jaap Dirkmaat, bekend natuurbeschermer, woont er al bijna veertig jaar en verzamelde een deel van die avonturen. Hij vertelt er alvast vijf.

