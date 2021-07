Is de vleermuis thuis? Proef met sensor moet zorgen dat 1,5 miljoen huizen in vlot tempo gerenoveerd kunnen worden

Besmet en in quarantai­ne in Portugal: Julia en Marieke uit Nijmegen missen uitreiking vwo-diploma

14 juli NIJMEGEN/ ALBUFEIRA - Drie dagen was het leuk, en nu zitten ze met de ellende: Julia en Marieke (beiden 18 jaar) uit Nijmegen zitten flink in de penarie. Nog zeker tot volgende week donderdag moeten ze in hun gehuurde appartement in het Portugese Albufeira blijven. En komende vrijdag is de uitreiking van hun vwo-diploma.