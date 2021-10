Is dit de engste straat van Nederland?

Die dag is dit jaar op vrijdag 29 oktober. Dan viert de Mansberg in Groesbeek Halloween. Of beter gezegd: dan viert de Groesbeekse jeugd Halloween op de Mansberg. Komt er massaal naar toe om te griezelen en om 'trick or treat’ (zoveel als: snoepje of plagen) te roepen. Toegegeven, Halloween valt officieel op 31 oktober, maar op de Mansberg doen ze het altijd op een vrijdag.



,,Op zaterdag hebben de kinderen vrij en bovendien kunnen ze dan op de 31ste nog gaan kijken op de Stekkenberg of achter De Hoeve. Daar wordt dan ook gegriezeld”, zegt John Egbers. Samen met overbuurvrouw Linda Kievits weet hij telkens weer zo'n veertig tot vijftig huishoudens in de straat enthousiast te maken om mee te doen. Dit keer alweer voor het zevende jaar.