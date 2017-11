Is dit het antwoord op het leed dat file heet?

Wettelijk gezien mag de Renault wel op de snelweg, maar Richter juicht dat niet toe. ,,We moedigen het niet aan vanwege de lagere snelheid.’’ Maar ook daar heeft Verriet aan gedacht: 'Snelwegen met twee rijbanen en een vluchtstrook moeten aangepast worden met een rijbaan voor dit type auto's.'



Het is wel goed om ook rekening te houden met de beperkte actieradius van het elektrische voertuig, zegt Richter. ,,Met een volledig opgeladen Twizy kun je maximaal 100 kilometer rijden.’’ Overigens zijn vergelijkbare wagentjes ook verkrijgbaar als - of in ontwikkeling bij - concurrenten als de Honda MC-β of het Britse Bertie, al zijn die voertuigen nog meer dan de Twizy bedoeld voor vervoer in de stad.



Tot slot nog even eervolle vermeldingen voor enkele andere originele ideeën: Patrick Kelle denkt dat een snelweg boven de snelweg de oplossing is. En Ruud Derksen vindt dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het aanbesteden van werk. 'Verplicht opdrachtgevers om bedrijven in de regio opdrachten te gunnen', zo stelt hij.