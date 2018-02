Is 'het beest' dat Lobke tijdens het hardlopen zag een wolf, of toch niet?

Nadat ze het dier enkele seconden van afstand filmde, probeerde ze nog dichterbij te komen. ,,Ik ben niet bang aangelegd. Maar zo'n wolf gaat natuurlijk veel harder. Je zag dat het dier op toer was. Het sprong ook zo over een sloot. Welke hond zou ook zo loslopen? Een hond zou veel meer in paniek zijn en die zou eerder langs de weg blijven lopen en reageren op blaffende honden in de buurt.’’



Bij Wolven in Nederland komen dagelijks twee à drie meldingen binnen van een wolf die zich in Nederland zou begeven. Er zijn alleen geen duidelijke aanwijzingen dat er sinds kerst nog een wolf in Nederland is geweest, meldt La Haye. ,,We zitten nu wel in een fase dat jonge wolven gaan zwerven, op zoek naar een nieuw territorium. De wolf die recent in België is geweest, is vanuit Noord-Duitsland via Gelderland, Overijssel, weer Duitsland, Limburg en Noord-Brabant daar terecht gekomen.’’