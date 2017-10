Ivoorspeurhond Mitch uit Nijmegen verovert Afrika

Voormalig verpleeghuis Doekenborg in beeld als 'sociaal ont­moe­tings­huis'

7:45 NIJMEGEN - Voormalig verpleeghuis De Doekenborg in stadsdeel Dukenburg in Nijmegen is in beeld als 'ontmoetingshuis' voor kwetsbare mensen en groepen. De net nieuwe bewoners, 14 cliënten van de Rigtergroep, zijn utierlijk 1 april weer vertrokken.