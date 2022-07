Jagers in regio Kleef redden 211 Bambi's met drones

‘Schaamhaar’ van houten kunstwerk is gesnoeid, kunstenaar baalt: ‘Liever in overleg’

LEUTH - De houten roerdomp bij de Ooijse Graaf in Leuth is ontdaan van het ‘schaamhaar’ wat er enkele weken op groeide. De kunstenaar van het werk heeft geen idee wie zijn vogel heeft gesnoeid, maar blij is hij er niet mee. ,,Het is juist leuk als het dicht groeit.”

