Jan kwam nooit meer terug - het drama van drie Nijmeegse broers

Het verhaal gaat terug naar 30 april 1943. Naar de witte villa van de familie Roothaan, aan de Sterrenschansweg 79 in Nijmegen. Moeder en weduwe Elisabeth woont er met haar dan 22-jarige zoon Vic, een idealistisch en introvert type, die in Nijmegen rechten studeert.



De andere twee zoons zijn op bezoek: de 24-jarige Clemens, een briljante geest die aan de TU in Delft studeert en de 21-jarige Jan, de meest lichtvoetige en jongste van het gezin, die een studie medicijnen doet in Groningen. Dochter Mientje is er niet, zij zit in Engeland bij haar verloofde.



De sfeer in het land is gespannen. De Duitsers hebben net bekendgemaakt dat alle Nederlandse mannen die in het leger hebben gediend, als krijgsgevangenen naar Duitsland moeten om te werken.



Het bevel zorgt voor grote onrust, er ontstaan stakingen. Dat Vic ondertussen bij de Nijmeegse verzetsgroep van Toon Fredericks zit en meewerkt aan het drukken van pamfletten voor de april-meistaking, daar heeft zijn familie nog geen weet van.