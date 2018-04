Jan van der Meer wethouder in Eindhoven

Van der Meer zal in Nijmegen blijven wonen en zal een appartement in Eindhoven betrekken. Hij is momenteel werkzaam als warmteregisseur in de regio Arnhem-Nijmegen en in de regio Amsterdam. Het is zijn taak om alternatieven te ontwikkelen voor gas als brandstof. Hij was na de verkiezingen informateur in Wageningen.



Hij is niet de eerste wethouder uit Nijmegen die de overstap naar Eindhoven maakt. Eerder deed Lenie Scholten hetzelfde. Zij werd na de verkiezingen juist weer informateur in Nijmegen.