Je struikelt over de verlichte ooievaars en luierslingers in de Waalsprong

De Kruisweg in Leuth: ooit 300, nu nog 13

LEUTH - De Remigiuskerk in Leuth is alweer anderhalf jaar dicht. Er ligt blad en stof op de grond. De kandelaars zijn groen uitgeslagen en de wijwaterbakjes bij de uitgang zijn opgedroogd. Zoals ook in het café aan de andere kant van het Kerkplein de tapkraan alweer weken droog staat. Leuth is anno 2018 een dorp zonder eigen pastoor en zonder kastelein.