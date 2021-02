Jitske (1) heeft engeltje op haar schouder, bierfles raakt baby net niet: ‘Het regende glas boven haar’

CORONA­KAART | Niemand in de regio overleden aan corona, Nijmegen heeft opnieuw hoogste aantal besmettin­gen

21 februari NIJMEGEN - In de gemeenten in deze regio zijn geen nieuwe sterfgevallen gemeld in het dagelijkse coronaoverzicht van het RIVM. Vorige week zondag kwam dat voor het laatst voor. Gisteren werden nog acht doden gemeld.