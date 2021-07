John liep door een fout te vroeg en als eerste de Waalbrug over en ‘geniet daar nog steeds van’

Grote onzeker­heid voor olympiër Mike Foppen; atleet test positief, negatief en toch weer positief

23 juli NIJMEGEN - Mike Foppen leeft in grote onzekerheid over zijn deelname aan de Spelen. De Nijmeegse atleet moet, omdat hij maandag positief testte op corona, twee dagen achtereen een negatief testresultaat overleggen om naar Tokio te mogen. Maar voorlopig is het nog niet zover.