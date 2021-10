Jong Oranje terug in De Goffert: wie zijn de opvolgers van Robin van Persie en Arjen Robben?

Robin van Persie en Arjen Robben, topvoetballers van weleer. Ze schitterden ooit in Nijmegen in het oranje. Virgil van Dijk en Memphis Depay ook, zo’n tien jaar erna. De twee sterren van het heden waren toen nog de talenten van de toekomst.



Wie weet zijn Joshua Zirkzee en Anthony Musaba de volgende. De Anderlecht-huurling van Bayern München en de Beuningse buitenspeler van SC Heerenveen zijn er in ieder geval bij als Jong Oranje dinsdagavond voor de zevende keer in de historie aantreedt in het Goffertstadion, ditmaal tegen Wales.