Jonge gedetineerde sticht brand in eigen cel in jeugdgevangenis

Snel groeiend Nijmegen-Noord wil zwembad

NIJMEGEN - De (jonge) bewoners van de Waalsprong staan te springen om een zwembad in hun stadsdeel. Veel bewoners in Nijmegen-Noord wijken nu uit naar De Helster in Elst, de Grote Koppel in Arnhem en Laco in Bemmel. Maar uit een gemeentelijke opiniepeiling blijkt dat een grote groep (29 procent) niet gaat zwemmen omdat ze een overdekt zwembad dichtbij huis missen.