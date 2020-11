Jonge verdachte van liquidatie Henk Baum wordt berecht als een volwassene

In de rechtbank van Den Bosch begint vandaag de inhoudelijke behandeling van het proces tegen de in Nijmegen geboren Van der Z. Behalve van de liquidatie van Henk Baum, die op 22 maart 2018 werd doodgeschoten in Schaijk, wordt Van der Z. ook verdacht van een groot aantal brandstichtingen en granaataanslagen. De liquidatie nam hij volgens het Openbaar Ministerie in zijn eentje voor zijn rekening, de brandstichtingen en andere aanslagen voerde hij uit met Nicky P. en Dumitru M. Tegen die twee mannen eiste justitie vorige week al vijftien en twintig jaar. ,,Huurlingen in Brabant, voor al uw grote of kleine aanslagen”, zo typeerde de officier van justitie de twee verdachten.