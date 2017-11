Jongens leren beter lezen met veel meiden in de klas

Afrika Museum investeert 1,5 miljoen in vernieuwing

7:45 BERG EN DAL - Het Afrika Museum in Berg en Dal wordt de komende drie jaar vernieuwd. Alles komt aan bod: buiten, binnen en het restaurant. Het werk gaat in fasen zodat het museum niet dicht hoeft. Het is een investering van 1,5 tot 2 miljoen, aldus directeur Stijn Schoonderwoerd.