Jongere met voorrang bij overheid na maatschappelijke dienst

Met het bedrijfsleven wordt onderhandeld om zo'n 'diploma' ook daar een plusje te laten zijn op het CV van een sollicitant.

Jongeren krijgen straks de kans om bijvoorbeeld in de zorg, met vluchtelingen of in wijkcentra vrijwilligerswerk te doen. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Voorwaarde van het werk is wel, dat dit niet leidt tot verdringing van betaalde krachten.

Kans

,,Een goed plan, dat leggen we niet zo maar naast ons neer’’, reageert Marcel de Groot, manager van de ZZG Zorggroep in de regio Nijmegen en Maas & Waal. ,,Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, zeker voor onze beschermde woonvormen. Dat zijn nu volwassenen, maar diverse initiatieven in het land met jongeren zijn heel succesvol. Zij kunnen met bewoners spelletjes doen, gaan wandelen of anderszins met hen bewegen. Ik zie het als een kans.''

Formule

Tijdens de verkiezingscampagne maakte vooral het CDA zich hard voor herinvoering van een dienstplicht voor jongeren bij defensie, politie of in de zorg. Andere partijen wilden uiteindelijk niet aan een maatregel met zo'n verplicht karakter. De vier formerende partijen hebben een formule gevonden die lijkt op de maatschappelijke stages, waar ook D66 voor is.

Door een mogelijkheid te bieden voor maatschappelijke dienstverlening denken CDA en ChristenUnie dat jongeren aan hun CV kunnen bouwen, terwijl ze ook nog iets terugdoen voor de samenleving. ,,Het is de bedoeling dat zij op plekken komen waar ze normaal niet zouden komen. Dus geen werk bij hun eigen voetbalclub’’, aldus een ingewijde.