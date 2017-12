Jongeren massaal aan de bril door turen naar smartphone

Het oog doet dat niet voor niets, licht Klaver, die verbonden is aan het Nijmeegse Radboudumc en Rotterdamse Erasmus MC, toe. ,,Dan hoeft-ie zich niet zo in te spannen. Maar dat levert wel bijziendheid op, waardoor iemand dichtbij nog wel scherp ziet, maar verder weg niet.’’

Buiten spelen

Klaver, die onderzoek deed naar bijziendheid onder jongeren, maakt zich zorgen. ,,Als je een bijziendheid ontwikkelt die min 6 of meer is, dan heb je in de rest van je leven een kans van 1 op 3 dat je slechtziend wordt.’’

De oplossing, zo zeggen de onderzoekers: buiten spelen. Klaver rept over de 20-20-2-regel. Na 20 minuten op telefoon, tablet, of boek, een pauze van 20 seconden. Even rondlopen, in de verte kijken. En de 2? Die staat voor twee uur per dag naar buiten. ,,Met buiten zijn kun je veel dichtbij kijken compenseren. Dat doen kids bijna niet meer als ze 13-plus zijn. Maar als je bedenkt dat de helft van de baby's op een iPad zit, weet dan dat je dat soort dingen echt beter uit kunt stellen.’’