Juf Janneke betrapt insluiper in scootmobiel en achtervolgt hem door half Nijmegen

Vuurwerk aan banden in Nijmegen

7:24 NIJMEGEN - Vuurwerkvrije zones in de stad en een centrale vuurwerkshow op oudjaarsavond. Een duidelijke meerderheid van de politieke partijen van Nijmegen wil dat in een nieuw stadsbestuur gaan regelen om zo de overlast van vuurwerk in te perken. Van de grote partijen was alleen de SP tegen.