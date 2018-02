Juf Peet uit Groesbeek in de race voor Expeditie Robinson

Waarom ze graag meedoet een Expeditie Robinson? ,,Ik doe veel aan sport. Dit is voor mij de ultieme uitdaging. Ze putten je dan fysiek helemaal uit. Ik wil graag weten wat dat met me doet. Een vorige keer moesten ze rauwe kippenpoten met de nagels er nog aan eten. Ja, ik denk dat ik dat soort dingen kan.’’



Haar omgeving is woest enthousiast: iedereen doet zijn best om Peet – getrouwd, drie kinderen - aan zoveel mogelijk stemmen te helpen. Wanneer de expeditie plaats vindt is nog niet bekend. Wel weet Peet dat ze in juni en juli vijf weken achtereen vrij moet houden voor het geval dat. Of ze als ze doorgaat ook vijf weken erbij is?,,De groep bepaalt elke week wie eruit moet hè.”



Waar de opnames plaats vinden is ook nog niet bekend. Maar het zal wel ergens ver weg zijn. ,,De vorige keer zijn de opnames gemaakt op een eiland in de buurt van de Fillipijnen.’’