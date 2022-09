Juliana’31 doorbreekt de stilte: ‘leden willen absoluut het kanaal niet over’

Protest­doek tegen komst voetbal­club in Malden verdwenen: ‘Schandalig’

MALDEN - Een van de protestdoeken tegen de komst van voetbalclub Juliana ’31 naar de weide aan de Hatertseweg in Malden is door onbekenden weggehaald. Buurtbewoner Hans van den Hoogen, die het langs de Rijksweg had opgehangen, is boos.

27 juli