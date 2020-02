Justitie wil vijf maanden cel voor Nijmeegse chauffeur ‘coketaxi’

Komt de koning of de premier voortaan naar herdenking van bombarde­ment Nijmegen?

15:41 NIJMEGEN - Minister Grapperhaus heeft zaterdag erkend dat het zeer onterecht is dat er zo lang gezwegen is over het bombardement op de Nijmeegse binnenstad in 1944. De inwoners van de stad voelen het als een erkenning, 76 jaar na dato. Sommigen vragen zich af: komt volgend jaar koning Willem-Alexander of premier Mark Rutte naar De Schommel om de herdenking bij te wonen?