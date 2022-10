Juwelier Engelen vertrekt na 44 jaar uit winkelcentrum Dukenburg: ‘Ik wil gaan werken voor een baas’

De boerenop­vang groeit en bloeit, straks ook bij de Nillesens in Groesbeek

GROESBEEK - Het aantal kinderopvangen bij boeren en tuinders is in Nederland in vijftien jaar tijd meer dan vertienvoudigd. Al ruim 260 agrariërs vangen kinderen op. In Groesbeek voegen Carlijn en William Nillesen zich bij dat rijtje.

21 oktober