Kaalslag op Gooiseweg: werkgroep boos dat bezwaar tegen bomenkap geen zin meer heeft

GROESBEEK - Waardevolle bomen kappen aan de Gooiseweg in Groesbeek vóórdat een vergunning onherroepelijk is, waardoor bezwaar maken geen zin meer heeft. De Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal is hier ontstemd over.

Het gaat om bomenkap bij de locatie Schreven, waar woningbouw plaatsvindt. De 89 laanbomen - met name beuken, esdoorns en acacia’s - zijn volgens werkgroepvoorzitter Jo de Valk half januari gekapt. Pas een maand later, op 17 februari, werd de kapvergunning verleend, volgens hem.

,,Toen we zagen dat ze waren gekapt, werden we kwaad en zijn we gaan uitzoeken hoe het zit”, zegt De Valk. ,,Volgens ons kan dit niet zomaar. Daarom hebben we nu alsnog bezwaar gemaakt tegen de vergunning. We zijn op grove wijze voor een voldongen feit geplaatst.”

Deels vergunningsvrij

Volgens de gemeente Berg en Dal ligt het iets anders. ‘De bomen die de projectontwikkelaar half januari aan de Gooiseweg heeft gekapt waren vergunningsvrij’, meldt een woordvoerder. ‘Maar voor de bomen die in maart aan de Gooiseweg zijn gekapt gold wél een kapvergunningsplicht.’

Die vergunning is inderdaad op 17 februari verleend, waarna een bezwaartermijn van zes weken geldt, tot 31 maart. Toch heeft de projectontwikkelaar besloten al rond 9 maart deze resterende bomen om te halen. ‘Dat doet hij dan op eigen risico.’

Beeldbepalende bomen

Volgens de werkgroep hadden de bomen veel natuurwaarde en waren ze beeldbepalend voor de Gooiseweg. Daarom stonden ze als ‘waardevolle laanbomen’ ingetekend op de bomenkaart van de gemeente. De bomenkap is bovendien strijdig met het bestemmingsplan dat voor de woningbouw is vastgesteld, zo betoogt de werkgroep. ‘Daarin staat letterlijk dat de bestaande bosschages langs de Gooiseweg deels worden behouden. Daarnaast staat er dat de laanbeplanting langs de Gooiseweg doorgetrokken wordt tot de Kloosterstraat.’

De Valk: ,,Als je in dat bestemmingsplan leest dat er uitdrukkelijk staat dat deze bomen zouden blijven staan, is het heel triest om te zien dat ineens alles weg is. Daar moet de gemeente wel het een en ander tegenover stellen.”

‘Illegale kap’

De werkgroep verzoekt daarom tot ‘het herplanten van een dertigtal bomen van vergelijkbare omvang langs de Gooiseweg, op zodanige wijze dat de laan in ere wordt hersteld. En het compenseren van de overige zestig illegaal gekapte bomen elders’.

Verder wijst de Werkgroep Milieubeheer Berg en Dal erop dat het al 25 jaar goed gebruik is dat ambtenaren van de gemeente mondeling contact opnemen met de werkgroep over voorgenomen bomenkap. ‘Wij zouden graag willen weten waarom van dit gebruik is afgeweken’.

De gemeente heeft het bezwaarschrift van de milieuclub nog in behandeling.