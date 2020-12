Kabinet had in zomer niet moeten terugschakelen, vindt Bruls: ‘Die mondkapjesdiscussie landde niet goed’

eindejaarsinterviewHet kabinet had in de zomer op volle sterkte bezig moeten blijven met de coronacrisis. Ook was het beter geweest als er vanuit Den Haag één centrale aansturing was geweest in plaats van vanuit de verschillende ministeries, die allemaal hun eigen zegje doen.

Dat zegt Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad, in een interview met De Gelderlander , waarin hij terugblikt op afgelopen bewogen jaar. ,,Ik vind niet dat er veel fout is gegaan. Wat je wel zag: in de zomer is de crisisstructuur in Den Haag afgeschaald. Wij vonden in de veiligheidsregio’s juist dat je dat niet moest doen. Wij hebben in de zomer geen centimeter teruggenomen. Dat terugschakelen van het Rijk vond ik toen al niet goed.”

Volgens Bruls heeft dat een negatieve invloed gehad op de draagvlak voor de coronamaatregelen. ,,Met name bij die mondkapjesdiscussie eind juli, daarvan zag je al dat die niet goed landde. Den Haag is met aparte ministeries blijven functioneren. Terwijl het bij de gemeente in crisistijd, wat je er ook van vindt, kraakhelder is. Top down, met de burgemeester bovenaan.’’

Volledig scherm Hubert Bruls. © Paul Rapp

Niet met verschillende monden spreken

Ook bij aankondiging van de harde lockdown, vorige week, bleek dat er niet met één mond wordt gesproken: het ministerie van Economische Zaken ging op eigen houtje de regels voor de winkels aanpassen, wat later weer teruggedraaid moest worden.

Bruls: ,,Sorry, dat ik het zeg: waarom denk je dat het met die winkels vorige week misging? Omdat er iemand op het ministerie iets bedacht had. Het zou bij ons in de gemeente juist heel apart zijn als de wethouder van Economische Zaken in de openbaarheid zich ook ineens met van alles rond de crisisaanpak ging bemoeien. Uiteindelijk is het draagvlak voor een groot deel van de bevolking het grootst als ze het gevoel hebben dat er een overheid is die niet alles weet en dat ook niet pretendeert, maar wel een koers heeft met twee voeten op de grond en standvastig is. En niet met verschillende monden spreekt.”

Wat volgens de burgemeester ook niet goed gewerkt heeft, is dat de maatregelen steeds veranderden. ,,Mensen willen dat die crisisbestrijders een plan hebben. Mensen verwachten van hun leiders een bepaalde visie, en consequent gedrag. Perspectief geven is soms ook duidelijk zijn over wat er níet gelijk gaat gebeuren. Ik heb liever een langere periode van duidelijkheid, dan maar streng, dan steeds dat hopseflopsbeleid.”

