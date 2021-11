Kalorama zette recherchebureau op voorzitter OR: rechter zegt dat die baan terug moet krijgen

BEEK - Zorgcentrum Kalorama uit Beek moet de oud-voorzitter van de ondernemingsraad (OR) haar baan teruggegeven van de rechter. Kalorama wilde haar ontslaan als doofblindenbegeleider en schakelde daarvoor zelfs een recherchebureau in, maar ving bot bij de kantonrechter.

De directie van het verpleeghuis beweerde dat de oud-voorzitter van de OR in haar werk als doofblindenbegeleider niet functioneerde, maar de kantonrechter maakt gehakt van die stelling. ‘Onvoldoende aannemelijk gemaakt’, zegt de rechter. En: ‘Het verzoek van Kalorama is voor het overgrote deel gebaseerd op de wijze waarop zij heeft geacteerd als voorzitter c.q. lid van de OR van Kalorama. Gesteld noch gebleken is dat dit ook op enigerlei wijze betrekking heeft gehad op de bedongen arbeid.’

De ondernemingsraad van Kalorama en de directie stonden al eerder bij de rechter. De directeur spande begin 2019 een kort geding aan tegen de OR waarin ze eiste dat haar voorganger een plek kreeg in de ondernemingsraad. De OR weigerde vanwege bezwaren van het personeel en omdat zijn ‘kiesgroep’ al vertegenwoordigd zou zijn. De rechter stelde de OR toen in het gelijk.

Stemmingmakerij

Duidelijk werd toen ook dat de verhoudingen in het zorgcentrum niet best zijn. De directeur verweet de OR destijds dat die ‘niet aan constructieve samenwerking doet, maar kiest voor stemmingmakerij en confrontatie’. De advocaat van de OR betoogde dat het personeel anoniem geageerd had tegen de benoeming van de oud-directeur als OR-lid omdat het ‘bang is voor negatieve gevolgen’.

Het werd van kwaad tot erger, zo blijkt uit het nieuwe vonnis. De directie van Kalorama schakelde zelfs een recherchebureau in om een onderzoek te doen naar de voorzitter van de OR. Die is sinds sinds mei vorig jaar geen voorzitter meer - na een besluit van de OR - maar ze bleef wel lid van de ondernemingsraad.

Het recherchebureau kwam uiteindelijk met het feit op de proppen dat ze, ook nadat ze voorzitter af was, uit macht der gewoonte in de mailbox van de OR had gekeken. Terwijl ooit, in 2006, afgesproken was dat alleen het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris) van de OR dat mag. De rechter was van dat verwijt niet zo onder de indruk. ‘Dat was een praktische afspraak: bovendien mogen alle leden van de OR kennisdragen van de mail die daar binnenkomt’, aldus het vonnis.

Dwangsom

Kalorama moet de oud-voorzitter nu toelaten tot haar werk, in staat stellen haar werkzaamheden als OR-lid te hervatten en haar toegang geven tot het systeem/netwerk van Kalorama en de gebruikelijke communicatiemiddelen (met collega’s) op straffe van een dwangsom van 500 euro per dag.