Kamerlid Lisa Westerveld (GL) krijgt regelmatig een selfie van naakte mannen

Onder personeel van de Tweede Kamer en bij aantal partijen intern wordt momenteel onderzocht of ze last hebben van seksuele intimidatie, een onderzoek waar eerder D66 sterk voor pleitte. Volgens D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die het onderwerp onder haar hoede heeft, is het belangrijk om te weten of werknemers zich veilig voelen op de werkvloer. Het onderzoek richt zich niet op ‘invloeden van buitenaf’. ,,Als er invloeden zijn van buitenaf dan is er de mogelijkheid om met een vertrouwenspersoon te praten. Of met beveiliging.”



Zelf vindt ze het aantal seksueel getinte opmerkingen van mannen via bijvoorbeeld Facebook ‘meevallen’. Maar: ,,Ik heb wel eens iemand geblokt op Twitter, als het te ver ging.”



Kamervoorzitter Khadija Arib wil niet ingaan op de vraag of er in de Tweede Kamer wel voldoende oog is voor het seksisme waaraan vrouwelijke Kamerleden bloot worden gesteld en of er iets gedaan wordt om dergelijke uitingen van seksisme tegen te gaan.