Kamervragen over groeiend aantal zwerfjongeren

Film over afsterven koraalriffen wint publieksprijs InScience

12 november NIJMEGEN - De documentaire Chasing Coral is uitgeroepen tot winnaar van het wetenschappelijke filmfestival InScience in Nijmegen. De Netflix-documentaire van regisseur Jeff Orlowski laat zien dat het uitsterven van koraalriffen in zeeën en oceanen snel gaat en alarmerend is.