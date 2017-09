Kan die tekening op de koelkast voorspellen of je kind hoogbegaafd is?

De onderzoeker wist als 14-jarige al dat hij zich wilde inzetten voor hoogbegaafden. ,,Ik had toen twee oppaskinderen die hoogbegaafd waren. Een van hen viel uit op school, omdat hij anders dacht dan andere kinderen en de leraar en ze elkaar niet begrepen. Toen nam ik me voor dat ik dat zo veel mogelijk wilde voorkomen.” Het meest schrijnend vond hij dat het oppaskind zijn droom om astronaut te worden, losliet. ,,Hij constateerde dat die droom niet zou uitkomen, omdat zijn scholing dat niet toeliet. Dat greep me aan, omdat hij zo veel potentie had.”



Mathijssen ging psychologie studeren en bleef bij zijn voornemen hoogbegaafde kinderen te helpen. Hij specialiseerde zich in het analyseren van kindertekeningen en in het bijzonder die van hoogbegaafde kinderen. Het zijn eerlijke bronnen, legt hij uit. ,,Voor een test kunnen kinderen zenuwachtig zijn en daardoor anders presteren. Tekenen is iets dat kinderen gewoon doen, zonder zenuwen.”