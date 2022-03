Kan een verdachte zonder geld vanuit de cel 70.000 schadevergoeding betalen? ‘Niet onoverkomelijk’

Oorlogsmo­nu­ment Leuth: schade door slingeren­de dominee uit Dalfsen inmiddels weer hersteld

LEUTH - Bandensporen dwars over de herdenkingsplek voor een Canadese soldaat. De ontzetting was groot in Leuth eind vorig jaar. Het oorlogsmonument op de dijk bleek vernield; van de dader geen spoor. Tot een dominee uit Dalfsen zich meldde. Nu is het monument weer gemaakt.

11 maart