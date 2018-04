Kandidaat-wethouder Heumen mag niet beginnen wegens ontbreken VOG

HEUMEN - Kandidaat-wethouder René Waas van de VVD in Heumen wordt deze donderdagavond onverwacht toch nog niet benoemd als wethouder in zijn gemeente. De aanvraag voor zijn Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is niet op tijd afgerond. Slechts drie van de vier kandidaat-wethouders worden deze donderdag daarom geïnstalleerd.

De beoogd VVD-wethouder is in het verleden veroordeeld vanwege valsheid in geschrifte. Hij ging in 2010 de mist in, toen zijn bedrijf nog asbestrapportages opstelde terwijl de samenwerking met een gecertificeerd bureau formeel al was beëindigd.

Procedure

Afgelopen oktober ontving hij al wél een VOG voor zijn functie als raadslid. Hij doorstond de toets van de ministeriële dienst Justis op het screeningsprofiel 'politieke ambtsdrager', waarin een hoge mate van integriteit wordt beoordeeld. Maar voor zijn nieuwe functie als wethouder moest hij een nieuwe VOG aanvragen, zo zegt VVD-fractievoorzitter Harry Smeets. ,,Ook al heeft hij een VOG voor het ambt 'politiek ambtsdrager', er moest een nieuwe aangevraagd worden. Dat is nu eenmaal de procedure als je wethouder wordt. Ook als je al een VOG hebt. Bij alle kandidaat-wethouders is daarom eind maart zo'n aanvraag gedaan. Alleen bij de rest kon dat via een spoedprocedure.’’

Voor Waas kon geen spoedprocedure in gang gezet worden. Smeets: ,,Als iemand eerder is veroordeeld, moet zo'n aanvraag via een normale procedure verlopen. Dan kan het anderhalve maand duren. In theorie zou het kunnen dat hij tussen oktober - toen hij de vorige VOG ontving - en nu iets strafbaars gedaan zou hebben. Op aanvullend onderzoek is Waas al wel positief beoordeeld.’’

Zorgvuldigheid

De komende weken nemen de andere wethouders zijn portefeuille waar. De VVD baalt stevig van de vertraging. ,,Dit is voor niemand leuk. Maar zorgvuldigheid is het belangrijkst.’’