Kapel in Ooij is bijna klaar, nu nog een heiligenbeeld

Niet te religieus

,,We hebben wel een beeld van Franciscus, voor 15 euro gekocht op Marktplaats, maar dat is eigenlijk te klein voor de kapel”, zegt Van den Hoogen. ,,We willen een beeld van minstens 60 tot 80 centimeter hoog. Maar het moet ook weer niet zo religieus zijn. De nadruk moet op de dieren liggen. We hebben gezocht via Google en vooral in Italië zijn mooie beelden beschikbaar. Maar we zoeken ook in Nederland verder en hopen over twee weken een beeld te hebben. Misschien kunnen we een 3D-print van ons kleine beeld laten maken.”