Karsten brengt mooiste plekken van Nijmegen in beeld: ‘Ga niet naar huis voor ik het perfecte beeld heb’

Op de Zaligebrug, de kronkelbrug die het Stadseiland met de dijk in Lent verbindt, begint Karsten Russ te vertellen.



,,Dit is mijn ‘go-to’ plek voor een goede foto. Er is hier namelijk altijd iets te zien, op alle mogelijke momenten. Is er storm op komst? Dan heb je mooie wolken. Is het windstil? Dan heb je een mooie weerspiegeling in het water van de bruggen en de gebouwen eromheen. Is het een mooie zomerdag? Dan kun je nog wel eens Schotse Hooglanders, konijnen en schapen tegenkomen hier. Ook valt er steeds weer iets nieuws te zien in de lijnen van de bruggen en gebouwen.”