Kat belandt ín benzinepomp van tankstation, brandweer schiet te hulp

Kinderen aan de boeken, met dank aan NEC-spe­lers

19:36 NIJMEGEN - 4.400 boeken in acht weken tijd. Dat is de opbrengst die de leerlingen van tien klassen van Nijmeegse basisscholen door de actie 'Scoor een boek' in totaal hebben gelezen. Met dank aan NEC-spelers Ted van de Pavert, Maarten Paes en aan de Bibliotheek Gelderland-Zuid.