Keiharde campagne politie voor fietsverlichting in Nijmegen

Reacties

De reacties op Facebook op de boodschap van de Nijmeegse politie aan alle fietsers die in het donker zonder licht rijden, zijn zonder uitzondering positief. ,,Of het nou de tekst is of de hoogte van de boete... dit werkt wel! Hier thuis staat iedereen weer op scherp.’’ ,,Goede tekst! Zeker ook het geval met smartphone gebruik op de fiets. Snap echt niet waarom men zonder licht fietst of rijdt.’’



Prikkelen

De campagne is het idee van de politie in Nijmegen zelf. ,,We hopen dat een steviger boodschap meer prikkelt’’, legt een woordvoerster van de Nijmeegse politie uit. ,,Laat mensen zich maar bewust zijn wat de gevolgen kunnen zijn van fietsen zonder licht in het donker.’’ Het is geen definitieve trendbreuk met het heel wat vriendelijker lampjes uitdelen aan fietsers zonder licht.



,,We blijven net als andere jaren fietsers die één licht missen hierop attenderen en een lampje aanbieden’’, zegt de Nijmeegse politiewoordvoerster. Maar wie én voor én achter licht mist, kan op een bekeuring rekenen. Ter hoogte van 55 euro plus 9 euro administratiekosten om precies te zijn. In deze donkere wintermaanden zijn politieagenten er extra alert op.