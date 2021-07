Kerk in Nijmegen voorlopig dicht door grote brand: ‘Behoorlijk veel schade’

Steun vanuit de buurt

Volgens Maris is de materiële schade door het vuur ‘behoorlijk groot'. Zo is er onder meer rook- en waterschade ontstaan. Ook heeft het dak van het gebouw fikse schade opgelopen. Normaal gesproken gebruikt de Voedselbank op vrijdagen het gebouw. De Voedselbank moest nu voor de uitgifte van voedselpakketten uitwijken naar Sporthal de Horstacker. ,,Het is nog niet bekend of zij volgende week wel weer gebruik kunnen maken van het gebouw. Voor nu is de schade in elk geval te groot", aldus Maris.



Ook andere activiteiten gaan dit weekend niet door in de kerk. Zo is er elke zondagochtend een dienst. Die moet als gevolg van de brand ergens anders worden gehouden. Waar is nog niet bekend. De impact van de brand is groot, vertelt Maris. ,,Gelukkig krijgen we vanuit de buurt veel steunbetuigingen. Dat is mooi om te merken.”



Er is niemand gewond geraakt door het vuur. De politie doet onderzoek naar de brand en is op zoek naar getuigen. Wie beelden heeft of andere tips over de brand, wordt opgeroepen dit te melden bij de politie.