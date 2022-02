Kerken sluiten in Berg en Dal en Nijmegen: ‘Wachten tot laatste parochiaan het licht uitdoet gaat niet’

‘Al jaren loopt het aantal kerkgangers terug’, schrijft het bestuur van de Heilige Drie-eenheid-parochie in een verklaring. ‘Door de coronapandemie is deze afname nog groter geworden. Ook zijn er steeds minder vrijwilligers en lopen de tekorten op.’

Geografische spreiding

De parochie telt zeven kerklocaties verdeeld over Nijmegen, Berg en Dal, Malden en Heilig Landstichting. Bij de keuze om juist de Lourdes- en Heilig Hartkerk te sluiten, is volgens het parochiebestuur gekeken naar onder meer het aantal kerkgangers, vrijwilligers en geografische spreiding van kerkgebouwen binnen het parochiegebied.

,,We kunnen niet wachten tot de laatste parochiaan het licht uitdoet”, stelt vice-voorzitter Ruud de Quay namens het parochiebestuur.

Volledig scherm De Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk in Berg en Dal. © DG

Open tot 2023

Zowel de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk aan de Hatertseweg in Nijmegen als de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk in Berg en Dal gaan niet direct dicht. Ze blijven zeker nog tot 1 januari 2023 in gebruik. Zondagochtend zijn bezoekers van beide gebedshuizen daarover ingelicht. Eind deze maand volgen speciale bijeenkomsten waarop de sluiting voor parochianen nader wordt toegelicht.

Quote We beseffen goed dat elke kerkslui­ting pijn doet. Mensen hebben hier de belangrijk­ste momenten van hun leven gevierd. Jacques Grubben, Pastoor

,,We beseffen goed dat elke kerksluiting pijn doet”, zegt pastoor Jacques Grubben over het aanstaande afscheid van de twee kerken. ,,Mensen hebben hier de belangrijkste momenten van hun leven gevierd. Ze zijn er gedoopt, getrouwd of hebben hier de uitvaart van een dierbare meegemaakt. Daarom zijn we bij dit besluit ook niet over een nacht ijs gegaan.”

Maria-verschijning

De Nijmeegse Lourdeskerk is de oudste van de twee gebouwen die - zoals de katholieke kerk dat noemt - binnenkort ‘aan de goddelijke eredienst’ worden onttrokken. De kerk stamt uit 1925. Ernaast is een kopie gebouwd van de grot in Lourdes waar Maria ooit aan Bernadette zou zijn verschenen.

Volledig scherm De Lourdeskerk aan de Hatertseweg in Nijmegen. © Do Visser

De Berg en Dalse Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkek is moderner. Het pand aan de Oude Kleefsebaan dateert van 1966, oogt sober en biedt plaats aan zo'n 600 personen.

Vijf andere kerken

Gelovigen van de Heilige Drie-eenheid zullen na de sluiting van de twee gebouwen hun toevlucht moeten zoeken tot de vijf andere kerken binnen hun parochie. Dat zijn in Nijmegen de Heilige Antonius en Sint Annakerk (Groenestraat), de Kruispuntkerk (Hatert), de Ontmoetingskerk (Dukenburg); de Cenakelkerk in Heilig Landstichting en in Malden de Heilige Antonius Abt.