Kerstman bezorgt zelf surprise op ‘verbindingsicoon’ Waalbrug

video Geen voetbalher­rie, maar vrolijke kerstklan­ken bij De Buut: leerlingen brengen plein in kerstsfeer

17:34 NIJMEGEN - De voetbalherrie van kinderen op het wereldberoemd geworden veldje is alweer even verleden tijd. Daarentegen klinken vrolijke pianoklanken deze dagen buiten op het plein van basisschool De Buut in Nijmegen-Oost.