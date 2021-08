Kettingbotsing in Nijmegen-Noord: hoogzwangere vrouw naar ziekenhuis

Inbrekers slaan toe bij Nijmeegse spellenwin­kel Moenen & Mariken: ‘Grote schade, kleine buit’

20 augustus NIJMEGEN - Twee mannen van rond de 30 jaar hebben vrijdagochtend ingebroken bij de bekende spellenwinkel Moenen & Mariken in het centrum van Nijmegen. Bij de inbraak in het pand aan de Van Welderenstraat is veel schade aangericht.