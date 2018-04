Beschonken racemon­ster uit Altforst mag jaar niet rijden

8:41 ALTFORST/ BEUNINGEN - De politierechter in Arnhem had deze week weinig medelijden met een 50-jarige inwoner van Alforst die op 21 oktober jongstleden de wegen bij Beuningen en omstreken in een racecircuit veranderde. Waarbij het een wonder was dat er geen ongelukken gebeurden en gewonden of doden vielen.