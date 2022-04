Kijken naar Oekraïne maar niks doen, dat komt door het ‘omstander-effect’

In een halfslachtige poging een blog te schrijven over wetenschap staar ik naar mijn toetsenbord. Ik kijk naar de Formule 1 terwijl de gedachten door mijn hoofd razen. Geen enkel onderwerp kan de geelblauwe koploper inhalen: Oekraïne.



Onwetend en onverschillig

Als ik hier niet over schrijf, zou ik me onwetend en gevoelloos vinden. Maar hoe kan ik deze op het oog onwetenschappelijke gebeurtenis verenigen met de wereld van hersenonderzoek? Wat kan ik, een simpele toeschouwende wetenschapper, bijdragen aan de geopolitieke discussie?



De afgelopen weken is me iets opgevallen: veel mensen hebben een afstandelijke, onverschillige houding in gesprekken over de Russische, niet-uitgelokte invasie van Oekraïne. Ondanks de stortvloed aan nieuws over Oekraïne blijven de meesten van ons passief. Waarom?