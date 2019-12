Kilometers file bij Duitse grens door vuurwerkkopers en controles

Fotograaf Marco ziet bijzonder ijshaar in Nijmegen, dorstige teckel Piet ook: hap!

14:19 NIJMEGEN - IJshaar is een bijzonder natuurverschijnsel, dat meestal maar korte tijd te zien is: het smelt waar je bij staat. Marco van Scherpenzeel zag het deze zaterdagochtend in Nijmegen, maar in zijn geval was het ijshaar wel erg snel verdwenen.