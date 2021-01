Kim (25) stierf vlak voor de bevalling van Raff en Tess: ‘Ze zullen blijven weten wie hen ter wereld heeft gebracht’

‘Nee’. Dat is het woordje dat momenteel het meeste gebezigd wordt in huize Den Brok. Het klinkt om de haverklap uit de monden van tweeling Tess en Raff. 1,5 jaar jong, maar onmiskenbaar aanwezig. Tot groot genoegen van vader Kurt den Brok.



,,Als die tweeling er niet geweest was, had je me kunnen opvegen, was ik allang ingestort. Maar dat kan dus niet met twee van die koters. Ik móét wel doorgaan.”