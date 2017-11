Kinderdagverblijf wint in vrijwel hele regio aan populariteit

ARNHEM/NIJMEGEN - De kinderdagverblijven in de regio doen 'goede zaken'. In vrijwel alle gemeenten in de regio ging in 2016 een relatief groter deel van de kinderen naar een kinderdagverblijf dan het jaar ervoor. Opvallende uitschieter is Mook en Middelaar: 85,2 procent van de kinderen tot 4 jaar oud werden daar vorig jaar naar een crèche gebracht.

Ter vergelijking: landelijk bedroeg dat percentage vorig jaar een kleine 54 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, die op een rijtje zijn gezet door databureau LocalFocus. Het CBS heeft gekeken naar kinderen die het hele jaar door één of meerdere dagdelen per week naar de opvang (of gastouder) zijn gebracht. Een peuterspeelzaal is niet meegerekend.

Dalers

Uit die CBS-cijfers blijkt dat in 'slechts' 7 van de 45 gemeenten in het verspreidingsgebied het percentage – veelal minimaal – gedaald is.

In Rozendaal werd de grootste daling (19 procent) genoteerd, ook in Buren (0,7 procent), Cuijk (0,1 procent), Grave (1,3 procent), Neder-Betuwe (1 procent), Zevenaar (1,2 procent) en West Maas en Waal (0,5 procent) gingen percentueel wat minder kinderen naar een kinderdagverblijf.

Dalers

Opvallend: hoewel in de kleine gemeente Rozendaal de grootste daling plaatsvond, ging in 2016 nog altijd 81 procent van de jonge kinderen naar een kinderdagverblijf. In 2015 gingen dus alle kinderen naar het dagverblijf. Volgens het CBS gaat het om 30 kinderen in 2016, tegenover 40 in 2015.

Behalve Mook en Middelaar (van 130 naar 150 kinderen) en Rozendaal zijn ook Gennep (75,9 procent), Beuningen (70,1), Boxmeer (71,7) en Bronckhorst (70,7 procent) percentueel gezien uitschieters in de regio.

Stijging

In de gemeente Lingewaard werd de grootste percentuele stijging gezien: 16,9 procent. Daar gingen in 2015 800 kinderen naar de kinderopvang, een jaar later 1.050.