Kinderen krijgen traumabeertjes en zwangere vrouw gaat naar ziekenhuis na ongeluk in Nijmegen

Controle van horecaza­ken in Nijmegen: 20 kilo illegale tabak en vier keer fraude met energieme­ter

24 september NIJMEGEN - De politie heeft 20 kilo illegale tabak aangetroffen bij twee horecazaken in Nijmegen. De tabak is in beslag genomen. Ook bleek bij controles dat vier horecagelegenheden fraudeerden met de energiemeter.