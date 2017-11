Kinderlimiet bij kattencafé: 'katten raken in de stress van gillende kinderen'

De maatregel is nodig om overzicht te kunnen houden, zegt eigenares Sanne Versteeg. De katten kunnen best tegen een beetje drukte, maar te veel enthousiasme kunnen ze niet aan.



,,Jonge kinderen rennen in hun enthousiasme achter katten aan. Echt heel jonge kinderen krijsen ook, of ze kirren van plezier, maar katten schrikken daarvan. Kletsen, een muziekje, dat vinden ze prima. Maar echt gillen, daar raken ze van in de stress. Dan gaan de oortjes naar beneden of gaan ze boven zitten.’’



Niet dat kinderen hier niet welkom zijn, benadrukt caféhouder Sanne Versteeg. Integendeel. ,,Maar ik hoop dat mensen begrijpen dat uitgeruste katten juist beter benaderbaar zijn.’’