Kitty schreef boek over tien jaar leven met kanker: ‘Als ’t masker bij de patiënt afgaat, gaat het ook bij de arts af’

Betere uitleg over oplevering Jerusalem­buurt: ‘Zonde van de tijd als wij woning nog vasthouden’

22 juni NIJMEGEN - Woningcorporatie Talis en aannemer Dura Vermeer gaan bewoners van de Jerusalembuurt in Nijmegen beter uitleggen wat hen precies te wachten staat als ze de sleutel van hun nieuwe woning krijgen. Dit omdat bij de eerste opleveringen geregeld sprake was van verkeerde verwachtingen, wat tot onvrede in de buurt leidde.