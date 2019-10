Klinkt er straks in Nijmegen vijf keer per dag oproep tot gebed uit de minaret?

De Sint komt niet naar Groesbeek, want onderne­mers vinden het te duur

11 oktober GROESBEEK - Sinterklaas slaat dit jaar, zoals het er nu naar uitziet, de intocht in Groesbeek over. Kinderen in het heuveldorp moeten naar elders om de goedheiligman met zijn pieten in levenden lijve te zien. De reden? De ondernemers die de kosten van de intocht op zich nemen, vinden die te hoog en willen daar niet meer alleen voor opdraaien. Steun van de gemeente blijft uit.