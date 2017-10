Kloof moslims en niet-moslims blijft groeien in Nederland

Nederland slaagt er niet in de kloof tussen moslims en Nederlanders te verkleinen. Sterker nog, die kloof wordt alleen maar groter. Ambtenaren en bestuurders blijven steken in goede bedoelingen.

Dat zegt Saïd Bouharrou. De Nijmegenaar is vicevoorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën (RMM). Hij zit in Den Haag geregeld met ambtenaren en bewindslieden aan tafel. Volgens Bouharrou moeten er verplichte richtlijnen komen om Nederlanders met een migrantenafkomst in dienst te nemen bij bedrijven en de overheid.

'Gebeurt geen klap'

Bouharrou: ,,De overheid heeft tal van toezeggingen gedaan om de discriminatie op de arbeidsmarkt, het gebrek aan stageplaatsen en het etnisch profileren te bestrijden. We praten en praten. Er gebeurt geen klap. Dat moet veranderen desnoods door quota of bonussen in te voeren. Anders komt het niet goed.’’

In geen enkel ander Europees land ervaren moslims zoveel discriminatie als in Nederland, bleek onlangs uit een Europees onderzoek onder moslims in vijftien landen. 30 procent van de moslims in Nederland zegt de afgelopen vijf jaar te zijn gediscrimineerd vanwege het geloof. In 2008 was dat nog 10 procent. Het gemiddelde in Europa is 17 procent.

Woonruimte

Naast discriminatie vanwege het geloof ervaart 39 procent van de Europese moslims (en 42 procent van de Nederlandse moslims) discriminatie op grond van de etnische achtergrond. Vooral bij het zoeken van een baan en woonruimte hebben moslims hier last van.

Op Italiaanse moslims na voelen Nederlandse moslims zich na het minst verbonden met het land waarin ze leven. De uitkomsten sluiten nauw aan bij een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De SCP stelde begin dit jaar al dat 40 procent van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders zich niet meer thuis voelen in Nederland. Ze zijn de laatste jaren minder positief geworden over hun kansen en ervaren vaker discriminatie.