Knallende ruzie over fietspad Spoorkuil

Bovendien is de gemeente daarmee op de stoel van het ministerie gaan zitten met de constatering dat de aanleg van het fietspad niet strijdig was met de Flora en Faunawet. En over de gevolgde werkwijze zegt de RKC: 'Er is sprake van een informele gang van zaken waarin weinig tot niets op schrift wordt vastgelegd'.



'Wij kunnen ons niet vinden in de opzet noch in de inhoud van uw rapportage', zo reageren B en W . Het enige waarover niet getwist wordt, is de geheimhouding. De Werkgroep Milieubeheer vroeg op enige moment inzage in de stukken op basis van de WOB (Wet Openbaar Bestuur). De WMG heeft toen niet alle stukken gekregen. 'De niet-openbaarheid was onnodig', aldus B en W.



Het rapport komt aan de orde tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 14 december.